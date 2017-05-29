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В ОБСЄ вважають, що Україна неправильно обирає омбудсмена

Понеділок, 29 травня 2017, 13:06

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ рекомендує Верховній Раді змінити порядок обрання і призначення уповноваженого Ради з прав людини.

Про це йдеться у зверненні бюро до спікера Ради Андрія Парубія, передають "Українські Новини".

Бюро зазначає, що поточна процедура, при якій комітет Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин своїм рішенням підтримав трьох кандидатів на посаду омбудсмена, суперечить Паризьким принципам (принципи, що стосуються статусу національних установ, які займаються заохоченням і захистом прав людини) і робить процес призначення залежним від політичного впливу.

В ОБСЄ впевнені, що це може підірвати довіру громадськості до органу в цілому.

"БДІПЛ наполегливо рекомендує переглянути поточний процес обрання і призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - сказано в заяві.

На думку бюро, необхідно забезпечити відкриті консультації за участі громадянського суспільства для обрання нового омбудсмена.

Як відомо, 24 травня комітет Ради з питань прав людини визнав кандидатури депутатів Людмили Денисової ("Народний фронт"), Сергія Алєксєєва (БПП) і адвоката Андрія Мамалиги такими, що відповідають вимогам закону про омбудсмена, і дозволив їм боротися за цю посаду.

22 травня міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала народних депутатів провести консультації з громадянським суспільством, перш ніж обирати уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Теми: ЄвропаОБСЄправа людиниВерховна Рада
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