В ОБСЕ считают, что Украина неправильно избирает омбудсмена

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рекомендует Верховной Раде изменить порядок избрания и назначения уполномоченного Рады по правам человека.

Об этом говорится в обращении бюро к спикеру Рады Андрею Парубию, передают "Українські Новини".

Бюро отмечает, что текущая процедура, при которой комитет Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений своим решением поддержал трех кандидатов на должность омбудсмена, противоречит Парижским принципам (принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека) и делает процесс назначения зависимым от политического влияния.

В ОБСЕ уверены, это может подорвать доверие общественности к органу в целом.

"БДИПЧ настойчиво рекомендует пересмотреть текущий процесс избрания и назначения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - сказано в заявлении.

По мнению бюро, необходимо обеспечить открытые консультации с участием гражданского общества для избрания нового омбудсмена.

Как известно, 24 мая комитет Рады по вопросам прав человека признал кандидатуры депутатов Людмилы Денисовой ("Народный фронт"), Сергея Алексеева (БПП) и адвоката Андрея Мамалыги соответствующими требованиям закона об омбудсмене и позволил им бороться за эту должность.

22 мая международная правозащитная организация Freedom House призвала народных депутатов провести консультации с гражданским обществом прежде чем выбирать уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.