Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маккейн назвав Росію більшою загрозою для світу, ніж ІДІЛ

Понеділок, 29 травня 2017, 14:07

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн переконаний, що дії російського керівництва становлять більшу загрозу глобальній безпеці, ніж злочини терористичного угруповання "Ісламська держава". 

Про це він сказав в інтерв'ю австралійському телеканалу ABC, інформує 29 травня українська служба Deutsche Welle.

Маккейн визнав, що бойовики ІД "можуть скоювати жахливі речі". Утім, за його словами, "саме росіяни були тими, хто намагався зруйнувати основні принципи демократії, а саме цим і стала б зміна результатів виборів у США".

Сенатор додав, що "не побачив свідчень того, що їм це вдалося, але вони намагалися й досі намагаються".

Як відомо, у США розслідують можливе втручання Росії в політичний процес у США.

Сенатор Шелдон Уайтхаус заявляв, що Росія використовувала фальшиві новини, які поширюються такими виданнями як РТ і Супутник, тролів і ботів.

За його словами, Росія займалася кібер-операціями і крадіжкою е-мейлів, а потім використовувала їх для витоку, щоб вплинути на політичний процес в США на користь кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіятероризмСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: