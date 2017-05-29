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Маккейн назвал Россию большей угрозой для мира, чем ИГИЛ

Понедельник, 29 мая 2017, 14:07

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн убежден, что действия российского руководства составляют большую угрозу глобальной безопасности, чем преступления террористической группировки "Исламское государство".

Об этом он сказал в интервью австралийскому телеканалу ABC, передает 29 мая украинская служба Deutsche Welle.

Маккейн признал, что боевики ИГ "могут совершать чудовищные вещи". Впрочем, по его словам, "именно россияне были теми, кто пытался разрушить основные принципы демократии, а именно этим и стало бы изменение результатов выборов в США".

Сенатор добавил, что "не увидел свидетельств того, что им это удалось, но они пытались и до сих пор пытаются".

Как известно, в США расследуют возможное вмешательство России в политический процесс в США.

Сенатор Шелдон Уайтхаус заявлял, что Россия использовала фальшивые новости, которые распространяются такими изданиями как РТ и Спутник, троллей и ботов.

По его словам, Россия занималась кибер-операциями и кражей е-мейлов, а потом использовала их для утечки, чтобы повлиять на политический процесс в США в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Темы: РосcиятерроризмСША
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