Путін готовий відповісти Макрону про українських політв'язнів - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін буде готовий дати вичерпні пояснення з питання так званих українських політв'язнів, якщо це питання буде піднято французькою стороною.

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про те, що родичі незаконно утримуваних в РФ українців написали листа президенту Макрону напередодні візиту російського лідера в Париж з проханням підняти цю тему.

"В цілому це не питання двосторонніх російсько-французьких відносин", - сказав Пєсков.

"Якщо вона (тема) буде піднята з французької сторони, то я не сумніваюся, що президент дасть вичерпні пояснення", - сказав він.

ТАСС