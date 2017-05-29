Путин готов ответить Макрону про украинских политзаключенных - Песков

Президент РФ Владимир Путин будет готов дать исчерпывающие пояснения по вопросу так называемых украинских политзаключенных, если этот вопрос будет поднят французской стороной.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что родственники незаконно удерживаемых в РФ украинцев написали письмо президенту Эмманюэлю Макрону накануне визита российского лидера в Париж с просьбой поднять эту тему.

"В целом это не вопрос двусторонних российско-французских отношений", - сказал Песков.

"Если она (тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения", - сказал он.

ТАСС