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Путин готов ответить Макрону про украинских политзаключенных - Песков

Понедельник, 29 мая 2017, 14:24
Путин готов ответить Макрону про украинских политзаключенных - Песков

Президент РФ Владимир Путин будет готов дать исчерпывающие пояснения по вопросу так называемых украинских политзаключенных, если этот вопрос будет поднят французской стороной.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что родственники незаконно удерживаемых в РФ украинцев написали письмо президенту Эмманюэлю Макрону накануне визита российского лидера в Париж с просьбой поднять эту тему.

"В целом это не вопрос двусторонних российско-французских отношений", - сказал Песков.

"Если она (тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения", - сказал он.

ТАСС

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