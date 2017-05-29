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Податківець на Київщині отримав подарунком 2 млн грн від матері

Понеділок, 29 травня 2017, 14:33

Начальник одного із відділень податкової інспекції в Київській області Сергій Обушевський отримав від своєї матері подарунок у грошовій формі в розмірі 2 024 088 гривень.

Про це у понеділок повідомляє Радіо Свобода.

Обушевський є начальником Поліського відділення Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

Інформація про подарунок міститься у реєстрі електронних декларацій.

Після цього Обушевський відразу вніс запис до реєстру стосовно придбання квартири площею 122 квадратних метри за 1 712 100 гривень у місті Бровари в громадянки Юлії Черкашиної.

Відповідно до даних із електронних декларацій Обушевського за 2015 та 2016 роки, розміри готівкових коштів у родини податківця сягали 30 та 25 тисяч доларів відповідно.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьдеклараціїнерухомість
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