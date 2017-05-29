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Налоговик на Киевщине получил в подарок 2 млн грн от матери

Понедельник, 29 мая 2017, 14:33

Начальник одного из отделений налоговой инспекции в Киевской области Сергей Обушевский получил от своей матери подарок в денежной форме в размере 2 024 088 гривен.

Об этом в понедельник сообщает Радио Свобода.

Обушевський является начальником Полесского отделения Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

Информация о подарке содержится в реестре электронных деклараций.

После этого Обушевский сразу внес запись в реестр про приобретение квартиры площадью 122 квадратных метра в 1 712 100 гривен в городе Бровары у гражданки Юлии Черкашиной.

Согласно данным с электронных деклараций Обушевского за 2015 и 2016 годы, размеры наличных средств у семьи налоговика достигали 30 и 25 тысяч долларов соответственно.

Темы: Киевская областьдекларациинедвижимость
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