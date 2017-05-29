На вівторок половині України прогнозують дощі
Понеділок, 29 травня 2017, 16:50
У вівторок, 30 травня, погоду без опадів прогнозують півдню й сходу України, а також Закарпаттю та Волині, на решті території можливі дощі.
Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.
При цьому повітря в передостанній день весни майже всюди прогріється до 25-27 градусів, на Волині може сягнути 29 градусів тепла, а в Миколаївській області – й 30-ти.
31 травня, за попереднім прогнозом, стане ще тепліше, але грози можуть охопити західні, південні та східні області – центру й півночі прогнозують ясну погоду.
Також ясно в середу має бути в анексованому Росією Криму.
Києву прогнозують то дощовий, то ясний день впродовж робочого тижня.
Олена Рощенко, УП