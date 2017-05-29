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На вівторок половині України прогнозують дощі

Понеділок, 29 травня 2017, 16:50

У вівторок, 30 травня, погоду без опадів прогнозують півдню й сходу України, а також Закарпаттю та Волині, на решті території можливі дощі.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

При цьому повітря в передостанній день весни майже всюди прогріється до 25-27 градусів, на Волині може сягнути 29 градусів тепла, а в Миколаївській області – й 30-ти.

Погода 30 травня
Погода 30 травня

31 травня, за попереднім прогнозом, стане ще тепліше, але грози можуть охопити західні, південні та східні області – центру й півночі прогнозують ясну погоду.

Також ясно в середу має бути в анексованому Росією Криму.

Прогноз на 31 травня
Прогноз на 31 травня

Києву прогнозують то дощовий, то ясний день впродовж робочого тижня.

Погода в Києві
Погода в Києві

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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