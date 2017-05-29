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На вторник половине Украины прогнозируют дожди

Понедельник, 29 мая 2017, 16:50

Во вторник, 30 мая, погоду без осадков прогнозируют югу и востоку Украины, а также Закарпатью и Волыни, на остальной части территории возможны дожди.

Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.

При этом воздух в предпоследний день весны почти везде прогреется до 25-27 градусов, на Волыни может достигнуть 29 градусов тепла, а в Николаевской области – и 30-ти.

Погода 30 мая
Погода 30 мая

31 мая, по предварительному прогнозу, станет еще теплее, но грозы могут охватить западные, южные и восточные области – центру и северу прогнозируют ясную погоду.

Также ясно в среду должно быть в аннексированном Россией Крыму.

Прогноз на 31 мая
Прогноз на 31 мая

Киеву прогнозируют то дождливый, то ясный день в течение рабочей недели.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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