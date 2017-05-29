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Ураган у Москві: є загиблі, виїзд із резиденції Медведєва заблоковано

Понеділок, 29 травня 2017, 16:57

Грозовий шквалистий вітер повалив дерева в підмосковній резиденції прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Про це в понеділок повідомляє кореспондент РИА Новости.

В результаті псування погоди кілька сосен не витримали напору стихії і впали на землю. Одне дерево перегородило виїзд із парковки, де знаходяться декілька представницьких автомобілів.

Таким чином територію резиденції тимчасово не можуть покинути представники іспанського бізнесу і журналісти, оскільки співробітникам безпеки і персоналу довелося ліквідовувати наслідки.

РИА Новости зазначає, що ураган в почався в Москві і області кілька годин тому.

Пориви вітру в столиці РФ досягають 16 метрів в секунду. Надходять численні повідомлення про падіння дерев у різних районах міста і в Підмосков'ї.

За даними агенства ТАСС, станом на 17.00 в результаті сильного урагану в Москві загинули шість осіб.

"Від дерева, що впало на ВДНГ загинула дівчина. Ще дві жінки загинули у результаті падіння дерев на Преображенській вулиці і в Ізмайловському районі. Ще однією жертвою урагану став чоловік – на нього впало дерево біля будинку номер 18 на Ломоносівському проспекті", – сказав співрозмовник агентства.

Також повідомляється про ще дві жертви урагану: на південно-заході Москви у районі площі Джавахарлала Неру впало дерево та придавило на смерть людину. Крім того, порив вітру вирвав зупинку із землі на Кіровоградській вулиці і відкинув її вбік пішоходів. Від травм загинула одна людина.

Теми: Росія
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