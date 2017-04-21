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ВККС дозволила скандальним суддям балотуватися в Верховний Суд

П'ятниця, 21 квітня 2017, 17:43

Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.

Про це повідомляє юрист Роман Маселко.

"Колегія відкинула висновок ГРД та дала можливість Вовку йти далі. Щоб стати суддею Верховного суду йому треба набрати 11 голосів членів ВККС", - зазначив Маселко.

Він також висловив обуренням позитивним рішенням ВККС щодо іншого претендента у Верховний суд Геннадія Бершова.

"Ви маєте усі шанси стати суддею ВС, якщо: ваша мати-пенсіонерка, яка все життя працювала робітником купує Land Cruiser 2013 р.в. та дає вам у користування, у 2013 році купили квартиру 50 кв. м. у Гурзуфі , за 149 000 грн. та квартиру у самому центрі Харкова (50 кв.м) за 300 000 грн. (хороші ціни, правда?), збудували добротний будинок, але не декларуєте його, бо це незавершене будівництво", - написав Маселко.

Як відомо, раніше журналісти бачили суддю Вовка в компанії народного депутата Олександра Грановського, якого називають "куратором" від президента за судовою владою.

Українська правда 

Теми: суд
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