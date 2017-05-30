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Єврокомісар Хан відвідає Україну на початку червня

Вівторок, 30 травня 2017, 02:02

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан відвідає Україну з візитом 1-2 червня.

Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

Хан відвідає Київ, Маріуполь і Дніпро.

Відзначається, що під час свого перебування Хан планує зустрітися з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та іншими членами Кабміну, обговорити хід реформ з представниками організацій громадянського суспільства.

"У четвер, 1 червня, Єврокомісар Йоханнес Хан і віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе дадуть старт антикорупційній ініціативі ЄС і зустрінуться з керівниками антикорупційних органів та громадських організацій, які ведуть активну діяльність в цій сфері. У другій половині дня в приміщенні Представництва ЄС в Україні Єврокомісар Хан проведе прес-конференцію", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю, 2 червня, Хан візьме участь у Форумі в Маріуполі, який присвячений відновленню та розвитку Донбасу.

У Дніпрі єврокомісар і віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко відкриють регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування.

Теми: ЄС
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