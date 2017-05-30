Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссар Хан посетит Украину в начале июня

Вторник, 30 мая 2017, 02:02

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан посетит Украину с визитом 1-2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Хан посетит Киев, Мариуполь и Днипро.

Отмечается, что во время своего пребывания Хан планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и другими членами Кабмина, обсудить ход реформ с представителями организаций гражданского общества.

"В четверг, 1 июня, Еврокомиссар Йоханнес Хан и вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе дадут старт антикоррупционной инициативе ЕС и встретятся с руководителями антикоррупционных органов и общественных организаций, которые ведут активную деятельность в этой сфере. Во второй половине дня в помещении Представительства ЕС в Украине Еврокомиссар Хан проведет пресс-конференцию", - говорится в сообщении.

В пятницу, 2 июня, Хан примет участие в Форуме в Мариуполе, который посвящен восстановлению и развитию Донбасса.

В Днипре еврокомиссар и вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко посетят Днипро откроют региональный Центр развития местного самоуправления.

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
ЕС
ЕС ввел санкции против российских компаний, которые распространяли пропаганду о войне
В некоторых сферах украинцы на световые годы опережают ЕС, но есть проблемы - президент ЕИБ
СМИ узнали, что будут включать новые санкции ЕС против Беларуси
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: