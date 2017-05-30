Еврокомиссар Хан посетит Украину в начале июня

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан посетит Украину с визитом 1-2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Хан посетит Киев, Мариуполь и Днипро.

Отмечается, что во время своего пребывания Хан планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и другими членами Кабмина, обсудить ход реформ с представителями организаций гражданского общества.

"В четверг, 1 июня, Еврокомиссар Йоханнес Хан и вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе дадут старт антикоррупционной инициативе ЕС и встретятся с руководителями антикоррупционных органов и общественных организаций, которые ведут активную деятельность в этой сфере. Во второй половине дня в помещении Представительства ЕС в Украине Еврокомиссар Хан проведет пресс-конференцию", - говорится в сообщении.

В пятницу, 2 июня, Хан примет участие в Форуме в Мариуполе, который посвящен восстановлению и развитию Донбасса.

В Днипре еврокомиссар и вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко посетят Днипро откроют региональный Центр развития местного самоуправления.