У Порошенко прокомментировали слова Путина о "русской" Анне Ярославне

Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что президент РФ Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение", назвав Анну Ярославну русской.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня - Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (на то время Москва даже не существовала)", - заявил он.

Шимкив также добавил, что именно украинская община во Франции почитает память Анны в Санлисе, где она основала монастырь

"Кстати, знаменитое Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронаций французских королей, первоначально было собственной книгой Анны из известной библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца - великого князя Киевского", - отметил он.

Шимкив добавил, что нужно обратить внимание на знак Ярослава Мудрого.

"Вам нужны еще другие доказательства происхождения Анны Киевской?" - подчеркнул он.

Напомним, 29 мая, в ходе выступления во Франции президент РФ Владимир Путин назвал Анну Ярославну "русской" и заявил, что французско-российские отношения начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году.