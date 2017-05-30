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Омелян повідомив деталі про перший український лоу-кост

Вівторок, 30 травня 2017, 09:58

Цього року має бути зареєстрована українська лоукост-авіакомпанія, що виконує внутрішні рейси, а швидкісні залізничні колії з'являться в Україні через 5-10 років.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу" в понеділок.

За словами міністра, в новій бюджетній авіакомпанії буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям, оскільки "це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси усередині України".

"Переговори тривають успішно. Я сподіваюся, що у нас є всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже цього року, можливо, почалися перельоти по Україні та за межі", - заявив Омелян.

Коментуючи, інформацію про перспективу будівництва швидкісних залізничних пасажирських магістралей, , що з'явилася в ЗМІ, міністр зазначив, що це "дороге задоволення" і це має бути "потужний проект з великим інвестором".

"Побудувати євроколію, яка з'єднає Київ з Варшавою і потенційно з Берліном, Київ - з Одесою, після повернення Криму - з Кримом. Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У тимчасовому розрізі це мінімум від 5 до 10 років з сьогоднішнього дня - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - зазначив Омелян.

Інтерфакс-Україна

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