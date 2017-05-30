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Омелян сообщил детали о первом украинском лоу-косте

Вторник, 30 мая 2017, 09:58

В этом году должна быть зарегистрирована украинская лоукост-авиакомпания, выполняющая внутренние рейсы, а скоростные железнодорожные пути появятся в Украине через 5-10 лет.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала" в понедельник.

По словам министра, в новой бюджетной авиакомпании будет иностранный капитал, но 51% акций будет принадлежать украинцам, поскольку "это является предпосылкой для того, чтобы компания имела право выполнять внутренние рейсы внутри Украины".

"Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно, начались перелеты по Украине и за пределы", - заявил Омелян.

Комментируя, появившуюся в СМИ информацию о перспективе строительства скоростных железнодорожных пассажирских магистралей, министр отметил, что это "дорогое удовольствие" и это должен быть "мощный проект с большим инвестором".

"Построится евроколея, которая соединит Киев с Варшавой и потенциально с Берлином, Киев - с Одессой, после возвращения Крыма - с Крымом. Проводим сейчас переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешны. Во временном разрезе это минимум от 5 до 10 лет с сегодняшнего дня - если у нас переговоры идут успешно и у нас эффективный менеджмент "Укрзализныци", - отметил Омелян.

Интерфакс-Украина

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