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Організації, в назві яких є "поліція", змусять перейменуватися

Вівторок, 30 травня 2017, 10:32

Громадські організації та підприємства, в назві яких є слово "поліція", повинні будуть перереєструватися у Міністерстві юстиції.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у Facebook.

Він зазначив, що численні "ГОшки і КПшки" незаконно використовують слово "поліція".

"Після ретельного юридичного аналізу і листа міністра Авакова до міністра Петренка досягнуто принципової домовленості між МВС і Мін'юстом про те, що останнє вживатиме всіх законних заходів для приведення у відповідність до закону назв цих юросіб",– повідомив Шевченко.

"Простіше кажучи, всі повинні будуть перереєструватися і прибрати геть слово "поліція" зі своїх назв", – пояснив він.

Шевченко наголосив, що за ч. 4 та 5 статті 16 закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи, крім органів місцевого самоврядування.

"У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування або похідні від цих найменувань. У даному разі центральний орган виконавчої влади – Національна поліція", – заявив Шевченко і додав, що закон дозволяє використовувати скорочену форму "поліція".

"За пунктом 8 частини 1 статті 28 закону, невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону є підставою для відмови в державній реєстрації", – зазначив речник МВС.

"Всі муніципальні формування з охорони громадського порядку можуть називатися "вартами" чи чимось подібним, на що вже місцевому самоврядуванню фантазії вистачить, – але "поліція" може бути в країні тільки одна, а саме – "Національна поліція України", – заявив він..

Шевченко також нагадав: "Такі формування не можуть жодним чином здійснювати правоохоронну діяльність, застосування ними заходів примусу є незаконним і становить склад злочину за статтями "Присвоєння владних повноважень", "Самоуправство" тощо".

Олена Рощенко, УП

Теми: поліціязаконодавствоМін'юстМВС
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