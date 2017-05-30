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Организации, в названии которых есть "полиция", заставят переименоваться

Вторник, 30 мая 2017, 10:32

Общественные организации и предприятия, в названии которых есть слово "полиция", должны будут перерегистрироваться в Министерстве юстиции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook.

Он отметил, что многочисленные "ООошки и КПшки" незаконно используют слово "полиция".

"После тщательного юридического анализа и письма министра Авакова к министру Петренко достигнута принципиальная договоренность между МВД и Минюстом о том, что последнее будет принимать все законные меры для приведения в соответствие с законом названий этих юрлиц", – сообщил Шевченко.

"Проще говоря, все должны будут перерегистрироваться и убрать прочь слово "полиция" из своих названий", – пояснил он.

Шевченко отметил, что по ч. 4 и 5 статьи 16 закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица, кроме органов местного самоуправления.

"В наименовании юридических лиц запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления либо производные от этих наименований. В данном случае центральный орган исполнительной власти – Национальная полиция", – заявил Шевченко и добавил, что закон позволяет использовать сокращенную форму "полиция".

"Согласно пункту 8 части 1 статьи 28 закона, несоответствие наименования юридического лица требованиям закона является основанием для отказа в государственной регистрации", - отметил пресс-секретарь МВД.

"Все муниципальные формирования по охране общественного порядка могут называться "стражами" или чем-то похожим, на что уже местному самоуправлению фантазии хватит, – но "полиция" может быть в стране только одна, а именно – "Национальная полиция Украины", – заявил он.



Шевченко также напомнил: "Такие формирования не могут никоим образом осуществлять правоохранительную деятельность, применение ими мер принуждения является незаконным и представляет состав преступления по статьям "Присвоение властных полномочий", "Самоуправство" и т.п".

Алена Рощенко, УП

Темы: полициязаконодательствоМинюстМВД
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