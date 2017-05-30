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Між прихильниками Саакашвілі та поліцією сталася штовханина

Вівторок, 30 травня 2017, 11:19
Прихильники Саккашвілі прийшли під Мін'юст
Роман Кравець, УП

Прихильники "Руху нових сил" прийшли з мітингом під будівлю міністерства юстиції України, між ними та правоохоронцями сталася штовханина.

Про це повідомляє у вівторок, 30 травня, кореспондент "Української правди" з місця подій.

Загалом учасників акції близько 200. Вони вимагають зареєструвати партію Саакашвілі та скасувати реєстрацію одноіменній фейковій партії.

Учасники акції б'ють гучно по бочках та тримають плакати з написами "міністерство рейдерства". У свою чергу акцію контролюють близько сотні правоохоронців, у дворах перебуває кілька десятків нацгвардійців.

Водночас вже стався перший конфлікт. Правоохоронці обмежили доступ до мікроавтобуса з атрибутикою Саакашвілі та не допустили до авта народного депутата Юрія Дерев'янка, через що стадася штовханина.

 
 
фото романа кравця, уп
 
фото романа кравця, уп

Після цього нардепу таки вдалося пройти до автомобіля.

Раніше екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе повідомив, що в Україні зареєстрована партія "Блок Міхеіла Саакашвілі". При цьому він підкреслив, що партія не має ніякого відношення ні до колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, ні до членів його команди.

Згодом стало відомо, що партію "Блок Міхеіла Саакашвілі" створили люди народного депутата від БПП Дмитра Голубова.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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