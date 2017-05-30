Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Между сторонниками Саакашвили и полицией произошла небольшая потасовка

Вторник, 30 мая 2017, 11:19
Между сторонниками Саакашвили и полицией произошла небольшая потасовка

Сторонники "Руху нових сил" пришли с митингом под здание министерства юстиции Украины, между ними и правоохранителями произошла потасовка.

Об этом сообщает во вторник, 30 мая, корреспондент "Украинской правды" с места событий.

В общем участников акции около 200 человек. Они требуют зарегистрировать партию Саакашвили и отменить регистрацию одноименной фейковой партии.

Участники акции стучат громко по бочкам и держат плакаты с надписями "Министерство рейдерства". В свою очередь акцию контролируют около сотни правоохранителей, во дворах находится несколько десятков нацгвардийцив.

В то же время уже произошел первый конфликт. Правоохранители ограничили доступ к микроавтобусу с атрибутикой Саакашвили и не допустили к машине народного депутата Юрия Деревянко, из-за чего произошла небольшая потасовка.

 
ФОТО РОМАНА КРАВЦА, УП
 
ФОТО РОМАНА КРАВЦА, УП

После этого нардепу удалось пройти к автомобилю.

Ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрирована партия "Блок Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Саакашвили, ни к членам его команды.

Позже стало известно, что партию "Блок Саакашвили" создали люди народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: