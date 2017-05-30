Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожской области маршрутка столкнулась с автобусом – 32 пострадавших

Вторник, 30 мая 2017, 11:38

В Запорожской области маршрутка столкнулась с автобусом, в аварии травмированы 32 человека.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Как сообщил в прямом эфире начальник сектора профилактической работы Управления превентивной деятельности полиции Запорожья Андрей Топчий с места событий, 12 пострадавших "скорые" доставили в районную больницу Мелитопольского района, еще 9 человек доставили в городскую больницу Мелитополя.

Он отметил, что данные будут уточнять, так как врачи еще регистрируют пострадавших.

На данный момент, 4 человека получили травмы средней тяжести (переломы, сотрясения), другие – легкие повреждения, сказал Топчий.

Как пишет сайт Запорожья 061.ua, пассажирский автобус перевернулся 30 мая на трассе "Харьков – Симферополь".

По данным пресс-службы ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, пострадали 32 человека.

Маршрутка столкнулась с автобусом
Маршрутка столкнулась с автобусом
061.ua

Прибывшие на место происшествия спасатели, выяснили, что пассажирский автобус "Эталон", следуя из Мелитополя в село Терпение, столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер". В результате столкновения "Эталон" перевернулся на бок.

 

В данный момент, известно о 30-ти пострадавших "Эталона" и о 2-х пассажирах с "Мерседеса". Все пострадавшие проходят обследование.

 

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: ДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
ДТП
Суд арестовал мужчину, который влетел в нацгвардейцев на блокпосту в Киеве
На блокпосту в Киеве "Фольксваген" влетел в военных, один погиб и двое травмированы
На Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: