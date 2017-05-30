В Запорожской области маршрутка столкнулась с автобусом – 32 пострадавших

В Запорожской области маршрутка столкнулась с автобусом, в аварии травмированы 32 человека.



Об этом сообщает телеканал "112 Украина".



Как сообщил в прямом эфире начальник сектора профилактической работы Управления превентивной деятельности полиции Запорожья Андрей Топчий с места событий, 12 пострадавших "скорые" доставили в районную больницу Мелитопольского района, еще 9 человек доставили в городскую больницу Мелитополя.



Он отметил, что данные будут уточнять, так как врачи еще регистрируют пострадавших.



На данный момент, 4 человека получили травмы средней тяжести (переломы, сотрясения), другие – легкие повреждения, сказал Топчий.

Как пишет сайт Запорожья 061.ua, пассажирский автобус перевернулся 30 мая на трассе "Харьков – Симферополь".

По данным пресс-службы ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, пострадали 32 человека.

Маршрутка столкнулась с автобусом 061.ua

Прибывшие на место происшествия спасатели, выяснили, что пассажирский автобус "Эталон", следуя из Мелитополя в село Терпение, столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер". В результате столкновения "Эталон" перевернулся на бок.

В данный момент, известно о 30-ти пострадавших "Эталона" и о 2-х пассажирах с "Мерседеса". Все пострадавшие проходят обследование.

Алена Рощенко, УП, дополнено

