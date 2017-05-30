Доки Путін при владі, з Росією треба говорити мовою сили - президент ПА НАТО

Політичний діалог з офіційною Москвою повинен мати у своєму підґрунті "мову сили".

З такою заявою виступив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі на зустрічі з постійним комітетом ПАРЄ в Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На думку Аллі, члени НАТО мають реагувати на те, як Росія веде міжнародну політику, використовуючи в якості аргументу власну силу.

"Діалог з Росією так само має базуватися на силі, оскільки Путін не розуміє іншої мови", - наголосив парламентар.

Президент ПА НАТО також висловив впевненість, що не варто сподіватися на зміну російського підходу, доки Путін лишається керівником держави.

"На жаль, це не зміниться щонайменше до обрання нового президента РФ", - заявив він, підкресливши, що представляє свою позицію, а не офіційну позицію Альянсу. Як відомо, керівництво НАТО заявляє про свою відкритість до політичного діалогу з РФ, в той час як практична співпраця припинена через агресивну політику Кремля.

Паоло Аллі також прокоментував плани НАТО про збільшення фінансування оборони країнами-членами альянсу, яке відбувається в якості відповіді на політику Кремля. Він наголосив, що важливо збільшити не лише обсяг фінансування, але й ефективність витрачання коштів.

Європейська правда