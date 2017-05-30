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Пока Путин при власти, с Россией надо говорить на языке силы - президент ПА НАТО

Вторник, 30 мая 2017, 14:58

В основе политического диалога с официальной Москвой должен быть "язык силы".

С таким заявлением выступил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли на встрече с постоянным комитетом ПАСЕ в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По мнению Алли, члены НАТО должны реагировать на то, как Россия ведет международную политику, используя в качестве аргумента собственную силу.

"Диалог с Россией также должен базироваться на силе, поскольку Путин не понимает другого языка", - подчеркнул парламентарий.

Президент ПА НАТО также выразил уверенность, что не стоит надеяться на изменение российского подхода, пока Путин остается главой государства.

"К сожалению, это не изменится как минимум до избрания нового президента РФ", - заявил он, подчеркнув, что представляет свою позицию, а не официальную позицию Альянса. Как известно, руководство НАТО заявляет о своей открытости к политическому диалогу с РФ, в то время как практическое сотрудничество прекращено из-за агрессивной политики Кремля.

Паоло Алли также прокомментировал планы НАТО по увеличению финансирования обороны странами-членами Альянса в ответ на политику Кремля. Он отметил, что важно увеличить не только объем финансирования, но и эффективность расходования средств.

Европейская правда

Темы: Росcия
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