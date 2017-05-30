Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС

Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У вівторок у Сенаті проходило тільки голосування без обговорення, дебати з цього питання відбулися 23 травня і тоді стало ясно, що в парламенті є більшість на підтримку угоди. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС ще 23 лютого.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

Нагадаємо, 6 квітня 2016 року на консультативному референдумі у Нідерландах проти Угоди про асоціацію України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці.

Попри те, що референдум носив консультаційний характер, уряд Нідерландів вирішив не ігнорувати його результати і повернув питання про ратифікацію до парламенту.

У грудні 2016-го Рада міністрів Нідерландів узгодила текст законопроекту, необхідного для ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Згодом Європейська рада узгодила рішення про завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Домовленість оформили у вигляді "рішення глав держав та урядів членів ЄС".

В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

Європейська правда