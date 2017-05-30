Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Сегодня в Сенате проходило только голосование без обсуждения, дебаты по этому вопросу состоялись 23 мая, и тогда стало ясно, что в парламенте есть большинство в поддержку соглашения.
Ратификация в Сенате оставалась последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.
Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС еще 23 февраля.
Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.
Напомним, 6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах против Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом проголосовали 61% голландцев, пришедших на участки.
Несмотря на то, что референдум носил консультационный характер, правительство Нидерландов решило не игнорировать его результаты и вернуло вопрос о ратификации в парламент.
В декабре 2016-го Совет министров Нидерландов согласовал текст законопроекта, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.
Впоследствии Европейский совет согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Договоренность оформили в виде "решения глав государств и правительств членов ЕС".
В решении описаны 6 пунктов, посвященных Соглашении об ассоциации. В то же время они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в ее тексте.