Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сегодня в Сенате проходило только голосование без обсуждения, дебаты по этому вопросу состоялись 23 мая, и тогда стало ясно, что в парламенте есть большинство в поддержку соглашения.

Ратификация в Сенате оставалась последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС еще 23 февраля.

Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.

Напомним, 6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах против Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом проголосовали 61% голландцев, пришедших на участки.

Несмотря на то, что референдум носил консультационный характер, правительство Нидерландов решило не игнорировать его результаты и вернуло вопрос о ратификации в парламент.

В декабре 2016-го Совет министров Нидерландов согласовал текст законопроекта, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Впоследствии Европейский совет согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Договоренность оформили в виде "решения глав государств и правительств членов ЕС".

В решении описаны 6 пунктов, посвященных Соглашении об ассоциации. В то же время они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в ее тексте.

Европейская правда