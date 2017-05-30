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За "багатостраждальну" справу Штепи знову візьмуться 7 червня

Вівторок, 30 травня 2017, 17:24

Ленінський районний суд Харкова на підготовчому засіданні у вівторок призначив на 7 червня розгляд справи щодо екс-мера Слов'янська Нелі Штепи по суті.

Про це, посилаючись на прокуратуру Храківської області, 30 травня передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд призначив перше засідання по суті справи на 7 червня", - повідомили агентству в прес-службі.

Як відомо, після того, як колегія Комінтернівського райсуду Харкова прийняла рішення про свій відвід, справу Штепи слухатимуть заново вже вчетверте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Теми: сепаратизмсуд
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