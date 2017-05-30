МЗС: У середу має бути підсумок у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому"

Міністерство закордонних справ очікує, що Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма 31 травня оголосить резолютивну частину свого рішення у спорі між НАК "Нафтогаз України" і російською компанією "Газпром".

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Завтра, я думаю, що ми почуємо по обидва боки, що все добре, усі перемогли. Будь-яке рішення буде спочатку трактуватися як перемога обома сторонами. Це логічно, тому що рішення не буде відразу публічним. Тобто, це більше напрацювання, більше 500 сторінок аналізу, що провів арбітраж. А резолютивна частина - це тільки підсумок і завтра цей підсумок буде зроблений, і буде виведена якась формула, що надалі буде використовуватися для підрахунків", - сказала вона.

За словами Зеркаль, арбітраж надасть сторонам певний час для того, щоб спільно зробити підрахунки за формулою, хто кому яку суму компенсації повинен.

"Якщо сторони не прийдуть до спільної думки відносно сум, хто кому що винен, тоді вже арбітраж буде приймати остаточне рішення на підставі цих підрахунків", - додала заступник міністра.

На думку Заркаль, для України кращим рішенням буде відхилення арбітражем вимоги "Газпрому" зобов'язати "Нафтогаз" виконувати норму контракту "бери або плати".

"Кращим рішенням для нас буде рішення про зняття тягаря, пов'язаного з тим зобов'язанням "бери або плати", тобто того трактування, що нав'язує нам "Газпром", за яким ми повинні купувати 52 млрд куб. м, воно для нас найважче", - підсумувала вона.

Як відомо, за контрактом купівлі/продажу газу, розгляд за яким було одночасно ініційовано сторонами 16 червня 2014 року, вимоги "Нафтогаза" полягають в ретроактивному перегляді контрактної ціни газу й компенсації йому 17,9 млрд доларів переплати (близько 14 млрд доларів без обліку нарахування відсотків).

У свою чергу "Газпром" у цьому спорі вимагає близько 2,9 млрд гривень як оплату газу, поставленого за період листопада 2013 - травня 2014 року (2,2 млрд доларів без відсотків) і 42,8 млрд доларів (близько 34,5 млрд доларів без відсотків) як компенсацію за контрактною нормою "бери або плати" (за недобір обумовлених контрактом об'ємів газу).

Вимоги компенсації можуть уточнюватися.

Президент Петро Порошенко очікує, що Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма прийме рішення на користь "Нафтогаза" у спорі з "Газпромом" за контрактом купівлі/продажу газу від 2009 року.

НАК "Нафтогаз України" допускає своє банкрутство у випадку програшу "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі.

Українські новини