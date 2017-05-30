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МИД: В среду должны подвести итог в споре "Нафтогаза" и "Газпрома"

Вторник, 30 мая 2017, 22:48

Министерство иностранных дел ожидает, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 31 мая объявит резолютивную часть своего решения по спору между НАК "Нефтегаз Украины" и российской компанией "Газпром".

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Завтра, я думаю, что мы услышим с обеих сторон, что все хорошо, все победили. Любое решение будет сначала трактоваться как победа обеими сторонами. Это логично, потому что решение не будет сразу публичным. То есть, это большая наработка, больше 500 страниц анализа, который провел арбитраж. А резолютивная часть - это только итог и завтра этот итог будет сделан, и будет выведена какая-то формула, которая в дальнейшем будет использоваться для подсчетов", - сказала она.

По словам Зеркаль, арбитраж предоставит сторонам определенное время для того, чтобы совместно сделать подсчеты по формуле, кто кому какую сумму компенсации должен.

"Если стороны не придут к совместному мнению касательно сумм, кто кому что должен, тогда уже арбитраж будет принимать окончательное решение на основании этих подсчетов", - добавила замминистра.

По мнению Заркаль, для Украины лучшим решением будет отклонение арбитражем требования "Газпрома" обязать "Нефтегаз" выполнять норму контракта "бери или плати".

"Лучшим решением для нас будет решение о снятии бремени, связанного с тем обязательством "бери или плати", то есть той трактовки, которую навязывает нам "Газпром", по которой мы должны покупать 52 млрд куб. м, оно для нас наиболее тягостное", - подытожила Зеркаль.

Как известно, по контракту купли/продажи газа, разбирательство по которому было одновременно инициировано сторонами 16 июня 2014 года, требования "Нефтегаза" заключаются в ретроактивном пересмотре контрактной цены газа и компенсации ему 17,9 млрд долларов переплаты (порядка 14 млрд долларов без учета начисления процентов).

В свою очередь "Газпром" по этому спору требует порядка 2,9 млрд гривен в качестве оплаты газа, поставленного за период ноября 2013 - мая 2014 года (2,2 млрд долларов без процентов) и 42,8 млрд долларов (порядка 34,5 млрд долларов без процентов) в качестве компенсации по контрактной норме "бери или плати" (за недобор обусловленных контрактом объемов газа).

Требования компенсации могут уточняться.

Президент Петр Порошенко ожидает, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма примет решение в пользу "Нефтегаза" в споре с "Газпромом" по контракту купли/продажи газа от 2009 года.

НАК "Нефтегаз Украины" допускает свое банкротство в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже.

Украинские новости

Темы: МИДсудРосcияНефтегазГазпром
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