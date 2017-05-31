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У Трампа по-своєму зрозуміли слова Меркель про відносини з США

Середа, 31 травня 2017, 06:00

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що слова канцлера Німеччини Ангели Меркель - про те, що Європа більше не може покладатись на інших і має сама битись за власне майбутнє - свідчать не про зневіру Європи у президентові США, а навпаки - про його вплив.

Про це пише Голос Америки.

"Ми європейці маємо справді взяти нашу долю до власних рук. Звісно ж нам потрібні дружні відносини із США та Великою Британією та іншими сусідами, включно з Росією. Ми маємо битись за наше майбутнє самі", - заявила Меркель у неділю у Мюнхені.

Меркель підкреслила серйозні розбіжності у поглядах ЄС та США за президента Дональда Трампа.

"Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла", - заявила Меркель.

Тлумачення слів Меркель від Шона Спайсера представило альтернативне тлумачення ситуації, пише Голос Америки.

"Це чудово. Саме до цього і закликав президент. Він закликав до того, щоб члени НАТО збільшили видатки на оборону. Генсек НАТО також заявив, що заклики президента підштовхують Альянс у правильному напрямку", - заявив Спайсер.

Він також заперечив повідомлення ЗМІ про те, що відносини між Меркель та Трампом є напруженими.

Речник Білого дому наголосив, що усвідомлення Меркель того, що Європа має сама захищати себе, а не покладатись на США є позитивом.

"Це добре для них, добре для НАТО і добре для Америки", - заявив Спайсер.

Теми: СШАЄСМеркельТрамп
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