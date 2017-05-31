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У Трампа по-своему поняли слова Меркель об отношениях с США

Среда, 31 мая 2017, 06:00

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель - о том, что Европа больше не может полагаться на других и должна сама бороться за собственное будущее - свидетельствуют не потере доверия Европы к президенту США, а наоборот - о его влиянии.

Об этом пишет Голос Америки.

"Мы европейцы должны действительно взять нашу судьбу в собственные руки. Конечно же нам нужны дружеские отношения с США и Великобританией и другими соседями, включая Россию. Мы должны бороться за наше будущее сами", - заявила Меркель в воскресенье в Мюнхене.

Меркель подчеркнула серьезные разногласия между ЕС и США при президенте Дональде Трампе.

"Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла", - заявила Меркель.

Толкование слов Меркель от Шона Спайсера представило альтернативное толкование ситуации, пишет Голос Америки.

"Это замечательно. Именно к этому и призывал президент. Он призывал к тому, чтобы НАТО увеличили расходы на оборону. Генсек НАТО также заявил, что призывы президента подталкивают Альянс в правильном направлении", - заявил Спайсер.

Он также опроверг сообщения СМИ о том, что отношения между Меркель и Трампом являются напряженными.

Представитель Белого дома отметил, что осознание Меркель того, что Европа должна сама защищать себя, а не полагаться на США является позитивом.

"Это хорошо для них, хорошо для НАТО и хорошо для Америки", - заявил Спайсер.

Темы: СШАЕСМеркельТрамп
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