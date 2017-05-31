АТО: 44 обстріли, загинув один боєць ЗСУ, ще п’ять поранено

Минулої доби російсько-терористичні бандформування здійснили 44 обстріли позицій ЗСУ, з них 8 із забороненого мінськими угодами озброєння. Один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще п’ять отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту бандформування здійснили 24 обстріли.

Так, укріплення сил АТО поблизу Новотроїцького пізно ввечері були обстріляні зі 120-мм мінометів. Також із настанням сутінок ворожі збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів відбувались неподалік Широкиного, Гнутового, Березового, Богданівки, Павлополя, Мар'їнки та Красногорівки. Окрім того, по опорних пунктах сил АТО біля Красногорівки та Богданівки бандити вели вогонь з озброєння БМП, а в районі Широкиного, Павлополя та Мар'їнки обстріли також здійснювали ворожі снайпери.

Донецький напрямок. Тут підконтрольні Росії озброєні банди продовжують обстрілювати житлові квартали та об'єкти інфраструктури.

Так, вже ввечері, близько 19.45 години, бойовики вкотре обстріляли з мінометів місто Авдіївку. В результаті поранення отримали троє мирних мешканців, які в момент обстрілу перебували на автобусній зупинці. Всі вони госпіталізовані до міської лікарні. Один з них - у важкому стані. Також одна з мін влучила у подвір'я приватного будинку. Там ніхто не постраждав.



Загалом, Авдіївка та її передмістя залишаються однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Лише вчора ввечері на тій ділянці лінії зіткнення противник тричі застосовував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, а також неодноразово бив по оборонних укріпленнях сил АТО з гранатометів різних модифікацій та різноманітної стрілецької зброї. Окрім того, на даному напрямку з піхотного озброєння бойовики вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону в районі Пісків та Зайцевого.

Луганський напрямок. Тут минулої доби зафіксовано 6 випадків використання російсько-терористичними угрупованнями зброї.

Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Станиці Луганської, Сизого та станції Донець.