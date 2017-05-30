Бойовики обстріляли Авдіївку: Трьох місцевих поранено
Вівторок, 30 травня 2017, 20:44
Внаслідок обстрілу Авдіївки поранення отримали троє місцевих мешканців.
Про це повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.
За його словами, бойовики здійснили обстріл житлових кварталів міста близько 19:40.
"Одна міна розірвалась біля автобусної зупинки по вул. Некрасова. Поранено трьох мешканців. Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку. Пошкоджено вікна, стіни і дах. Інформація уточнюється", - написав він на Facebook.
Водночас керівник місцевої поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що на транспортній зупинці постраждали чоловік та жінка, їх доставили до лікарні, а міна потрапила у двір приватного домоволодіння на вул. Лермонтова, 77.
Українська правда