Голосование за совет общественного контроля при НАБУ началось

Стартовало открытое рейтинговое интернет-голосование за желающих работать в составе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.



Голосование началось в 9:00 и продлится до 21:00 среды, 31 мая, сообщает НАБУ.



Отдать голоса за представителей общественных объединений на сайте бюро могут все граждане, проживающие на территории Украины. Один человек имеет право выбрать до 15 кандидатур из 56 претендентов от 35 ОО.



Каждому избирателю на голосование отведено 15 минут.

После согласия с правилами конкурса на странице голосования каждый получит по электронной почте код подтверждения, который понадобится для реализации выбора. Также нужно указать номер телефона, чтобы получить sms с кодом подтверждения.



Для обозначения своего выбора нужно поставить "птички" у фамилий соответствующих кандидатов и нажать "Проголосовать". Подтверждение голосования поступит на e-mail.



Если по техническим причинам гражданин(-ка) не успеет проголосовать за 15 минут, попытку можно повторить через 5 минут.

Защищать голосование от внешнего вмешательства будет Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторить - ОО "Электронная демократия".



Как известно, по закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек.



Его задача – обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач бюро, рассматривает отчеты и утверждает выводы по ним, два его представители входят в состав дисциплинарной комиссии НАБУ.



Порядок конкурса по избранию членов СОК утвержден указом президента от 15 мая 2015 (№272 / 2015).

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Алена Рощенко, УП