Шторм і град прогнозують українцям в останній день весни

31 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози.

В окремих населених пунктах – град та шквали вітру 15-20 м/с.

Таке попередження з посиланням на Укргідрометцентр оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, грози у середу можливі на всій території України.

Погода 31 травня

Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 28 градусів.

Олена Рощенко, УП