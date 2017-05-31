Шторм и град прогнозируют украинцам в последний день весны
Среда, 31 мая 2017, 09:58
31 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы.
В отдельных населенных пунктах – град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Такое предупреждение со ссылкой на Укргидрометцентр обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным синоптиков, грозы в среду возможны на всей территории Украины.
Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 28 градусов.
Алена Рощенко, УП