Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пристайко: Є можливість досягти успіху в обміні заручників

Середа, 31 травня 2017, 10:33

Україна розраховує на прогрес у обміні заручників.

Про це після зустрічі в нормандському форматі, яка пройшла у вівторок, заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Ліга.

"Безумовно ми розраховуємо на прогрес в обміні заручників. Це болюче питання для всіх. Тут є можливість досягти реального успіху. Нещодавно в Україні була проведена верифікація. По тюрмах проїхалися деякі матері і дружини, щоб переконатися, що в Україні є люди, які не хочуть повертатися в ОРДЛО", - зазначив Пристайко.

Він не став уточнювати терміни можливого обміну, оскільки залишилися ще неузгоджені моменти.

Пристайко підкреслив, що на верифікацію пішло кілька місяців роботи. "Але вона фактично дозволить зняти останні бар'єри перед обміном всіх на всіх", - сказав він.

"Іноді бувають такі випадки, коли вимагають віддати людей, які не мають ніякого відношення до мінському процесу. Деякі з них сиділи в тюрмах ще до початку війни. З цим питанням необхідно визначитися і чесно сказати, що "ви своїх корешів, своїх кримінальних друзів не заберете під цей процес". Це затягує (процес обміну заручників, - ред)", - додав Пристайко.

Він сказав, що 37 в'язниць включили в процес верифікації, опитали 90 осіб.

30 травня в Берліні відбулася зустріч заступників міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та РФ.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: