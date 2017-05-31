Пристайко: Есть возможность достичь успеха в обмене заложников

Украина рассчитывает на прогресс в обмене заложников.

Об этом после встречи в нормандском формате, которая прошла во вторник, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Лига.

"Безусловно мы рассчитываем на прогресс в обмене заложников. Это болезненный вопрос для всех. Тут есть возможность достичь реального успеха. Недавно в Украине была проведена верификация. По тюрьмам проехались некоторые матери и жены, чтобы убедиться, что в Украине есть люди, которые не хотят возвращаться в ОРДЛО", - отметил Пристайко.

Он не стал уточнять сроки возможного обмена, поскольку остались еще несогласованные моменты.

Пристайко подчеркнул,что на верификацию ушло несколько месяцев работы. "Но она фактически позволит снять последние барьеры перед обменом всех на всех", - сказал он.

"Иногда бывают такие случаи, когда требуют отдать людей, которые не имеют никакого отношения к минскому процессу. Некоторые из них сидели в тюрьмах еще до начала войны. С этим вопросом необходимо определиться и честно сказать, что "вы своих корешей, своих криминальных друзей не заберете под этот процесс". Это затягивает (процесс обмена заложников, - ред)", - добавил Пристайко.

Он сказал, что 37 тюрем включили в процесс верификации, опросили 90 человек.

30 мая в Берлине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и РФ.