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Україна відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Середа, 31 травня 2017, 12:19

Протягом трьох років функціонування Угоди про асоціацію з ЄС в тимчасовому режимі Україна в жодній сфері на 100% не привела законодавство у відповідність до норм ЄС.

Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, виступаючи на засіданні уряду.

"Наприклад, ми не виконуємо зобов’язань у сфері транспорту. Через протистояння різних груп інтересів у парламенті було відкликано євроінтеграційні законопроекти, які гарантували безпеку на дорогах. Соціальні та трудові права громадян також залишаються незахищені на відповідному рівні", - сказала вона.

Віце-прем’єр окремо наголосила, що не виконуються найбільш важливі блоки угоди, які покликані забезпечити як залучення інвестицій, так і підвищення прозорості, забезпечити належне функціонування ЗВТ.

"Мова в першу чергу йде про митні процедури. Ми маємо фрагментарні зміни і маємо законопроект, який враховує тільки окремі положення угоди", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Втім, вона наголосила, що у виконанні угоди є і низка позитивних результатів: експорт товарів до ЄС зріс на 25% (у I кварталі 2017-го), ухвалені низка євроінтеграційних актів в енергетиці, державних закупівлях, сфері охорони довкілля.

Крім того, скасовані 12 тисяч ДСТУ, приведені до норм ЄС практично всі технічні регламенти, ухвалені закони про відкритість даних тощо.

Нагадаємо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого. Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

Європейська правда

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