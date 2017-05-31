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Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Среда, 31 мая 2017, 12:19

В течение трех лет функционирования Соглашения об ассоциации с ЕС во временном режиме Украина ни в одной сфере на 100% не привела законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая на заседании правительства.

"Например, мы не выполняем обязательств в сфере транспорта. Из-за противостояния различных групп интересов в парламенте были отозваны евроинтеграционные законопроекты, которые гарантировали безопасность на дорогах. Социальные и трудовые права граждан также остаются незащищенными на соответствующем уровне", - сказала она.

Вице-премьер отдельно подчеркнула, что не выполняются наиболее важные блоки соглашения, которые призваны обеспечить как привлечение инвестиций, так и повышение прозрачности, обеспечить надлежащее функционирование ЗСТ.

"Речь в первую очередь идет о таможенных процедурах. У нас есть фрагментарные изменения и есть законопроект, который учитывает только отдельные положения соглашения", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Впрочем, она отметила, что в исполнении соглашения есть и ряд положительных результатов: экспорт товаров в ЕС вырос на 25% (в I квартале 2017 года), принят ряд евроинтеграционных актов в сферах энергетики, государственных закупок, охраны окружающей среды.

Кроме того, отменены 12 тысяч ДСТУ, приведены к нормам ЕС практически все технические регламенты, принят закон об открытости данных и т.д.

Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля. Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.

Европейская правда

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