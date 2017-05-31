Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У зоні АТО загинув сапер, 5 бійців поранено – штаб

Середа, 31 травня 2017, 12:56

30 травня в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, 5 бійців отримали поранення.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу 1 український військовослужбовець загинув, п'ятеро дістали поранення", – сказав полковник.

Лисенко уточнив, що загинув сапер, який підірвався на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.

Це сталося в Залізному (Торецької міськради), ще один боєць внаслідок підриву зазнав поранення. Внаслідок обстрілів 2 поранених – в Авдіївці, 1 – в Мар'їнці та ще один – у Новотроїцькому.

Речник АТО також зазначив, що "до вчорашнього дня сили АТО не мали безповоротніх бойових втрат від 11 травня".

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: