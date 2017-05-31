У зоні АТО загинув сапер, 5 бійців поранено – штаб

30 травня в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, 5 бійців отримали поранення.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу 1 український військовослужбовець загинув, п'ятеро дістали поранення", – сказав полковник.

Лисенко уточнив, що загинув сапер, який підірвався на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.

Це сталося в Залізному (Торецької міськради), ще один боєць внаслідок підриву зазнав поранення. Внаслідок обстрілів 2 поранених – в Авдіївці, 1 – в Мар'їнці та ще один – у Новотроїцькому.

Речник АТО також зазначив, що "до вчорашнього дня сили АТО не мали безповоротніх бойових втрат від 11 травня".

Валентина Романенко, УП