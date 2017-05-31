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В зоне АТО погиб сапер, 5 бойцов ранены – штаб

Среда, 31 мая 2017, 12:56

30 мая в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, 5 бойцов получили ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки 1 украинский военнослужащийь погиб, пятеро получили ранения", - сказал полковник.

Лысенко уточнил, что погиб сапер, который подорвался на взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи.

Это произошло в Зализном (Торецкий горсовет), еще один боец в результате подрыва получил ранение. Вследствие обстрелов 2 раненых - в Авдеевке, 1 - в Марьинке и еще один - в Новотроицком.

Спикер АТО также отметил, что "до вчерашнего дня силы АТО не имели безвозвратных боевых потерь с 11 мая".

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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