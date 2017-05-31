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Аваков на Кабміні згадав про Саакашвілі

Середа, 31 травня 2017, 13:33

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабміну попросив в.о. голови ДФС Мирослава Продана розповісти про успіхи Одеської митниці без губернатора Міхеіла Саакашвілі.

"У нас в Одеській області працював такий один політичний аферист, Саакашвілі його прізвище. Після того як він пішов, налаштовував там працю, і на митниці в тому числі. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви там були, після цього як працювала митниця. Скільки ви заробляли на момент роботи в регіоні нашого популіста Саакашвілі і зараз? Це цікаво було б почути", - звернувся голова МВС до очільника фіскальної служби.

Продан відповів, що протягом останніх трьох місяців Одеська митниця значно покращила показники роботи.

"Одеська митниця перевиконує (за цей період – ред.) індикатив не менше ніж на 170%. У березні, квітні і травні надходження від Одеської митниці ДФС складали понад 2 млрд грн кожного місяця. Відносно минулого року це складає більше 200% (зростання – ред.)", - доповів він.

Гройсман, у свою чергу, попросив порівняти надходження у щоденному розрізі.

"Якщо раніше вони (грошові надходження – ред.) були у розмірі 50-60 мільйонів щоденно, то сьогодні вони збільшились на понад 100 мільйонів", - розповів Продан.

Як відомо, коли Саакашвілі був головою Одеської ОДА, у них з Аваковим був конфлікт. Свого апогею він досяг в грудні 2015 року, коли на засіданні Нацради реформ вони спершу почали кричати один на одного, а потім Аваков не витримав та запустив склянку з водою у бік Саакашвілі.

У мережі навіть опублікували відео цієї сварки.

Євген Кізілов, УП

Теми: АваковСаакашвілі
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