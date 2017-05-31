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Насіров обурився, що "негідники" з НАБУ заборонили йому їхати в США

Середа, 31 травня 2017, 13:35

Відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що не просив у НАБУ дозволу на поїздку до Польщі і звертався із проханням дозволити виїхати за кордон лише один раз.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у середу.

Він назвав працівників НАБУ "популістами", "марнославними людьми" і "відвертими негідниками з маніакальною тягою до власного піару".

"Ще одним проявом цієї "дитячої" хвороби НАБУ стала брехня про те, що я ніби то просив дати мені дозвіл на виїзд до Польщі. Офіційно прошу показати моє звернення, - коли і до кого я звертався", - написав Насіров.

"Чи це спеціально вигадано для того, аби заблокувати виїзд на лікування до США? Йдеться ж лише про один тиждень", - додав він.

Насіров написав, що "відмова відпустити на такий потрібний мені курс лікування залишиться на совісті детективів, котрі ухвалили це рішення".

"Але я обіцяю використати всі конституційні методи для відстоювання своїх прав. Адже йдеться не про поїздку на курорт, і питання стоїть дуже гостро", - написав він.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Українська правда

Теми: НасіровНАБУСША
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