Насиров возмутился, что "негодяи" из НАБУ запретили ему ехать в США

Отстраненный руководитель фискальной службы Роман Насиров заявляет, что не просил НАБУ разрешения на поездку в Польшу и обращался с просьбой разрешить выехать за границу только один раз.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду.

Он назвал работников НАБУ "популистами", "тщеславными людьми" и "откровенными негодяями с маниакальной тягой к собственному пиару".

"Еще одним проявлением этой "детской" болезни НАБУ стала ложь о том, что я якобы просил дать мне разрешение на выезд в Польшу. Официально прошу показать мое обращение, - когда и кому я обращался", - написал Насиров.

"Или это специально придумано для того, чтобы заблокировать выезд на лечение в США? Ведь речь идет только об одной неделе", - добавил он.

Насиров написал, что "отказ отпустить на такой нужный мне курс лечения останется на совести детективов, которые приняли это решение".

"Но я обещаю использовать все конституционные методы для отстаивания своих прав. Ведь речь идет не о поездке на курорт, и вопрос стоит очень остро", - написал он.

Как известно, Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поезда на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали Насиров.

"Это уже второе обращение председателя ДФС. Впервые к детективам Бюро он ходатайствовал в апреле с просьбой разрешить посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью "прохождение лечение", - отметили в НАБУ.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Украинская правда