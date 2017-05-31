Літо почнеться переважно ясною й не спекотною погодою

1 червня повітря в Україні прохолоне на кілька градусів, але буде сухо, за винятком південних та східних областей.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр в останній день весни.

Попри дощі, на півдні та південному сході у четвер збережеться найтепліша в країні температура повітря – від 24 до 27 градусів.

На решті території очікується 20-23 градуси вдень, на Чернігівщині 19-21 градус.

Погода 1 червня

Водночас, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 1 червня на півдні й сході – місцями грози, у деяких населених пунктах – град і сильний вітер.

У п’ятницю, 2 червня, температура повітря кардинально не зміниться, але всім областям прогнозують "без опадів".

Прогноз на 2 червня

У вихідні почнеться потепління, на Трійцю прогнозують відновлення тепла до нинішніх позначок. Буде також ясно, лише у понеділок, 5 червня, поки що очікуються грози у західних областях.

Прогноз для Києва

Станом на 15:00 середи, 31 травня, повітря у столиці прогрілося до 27,4 градуса.

Олена Рощенко, УП