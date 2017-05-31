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Петренко пропонує ввести уроки англійської в дитячих колоніях

Середа, 31 травня 2017, 16:26

Міністр юстиції Павло Петренко виступає за те, щоб неповнолітні, які відбувають покарання за скоєні злочини, вивчали англійську мову дистанційно.

Про це він сказав журналістам після відкриття виставки творчих робіт підлітків, засуджених за злочини, "Крок назустріч" в середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я анонсував, що ми в дитячих колоніях встановимо спеціальне обладнання і виділимо приміщення, де буде інтернет, і де діти зможуть вивчати англійську мову дистанційно", – сказав Петренко.

За словами міністра, "суспільство в боргу перед цими дітьми, у яких в якийсь момент не було сильної підтримки дорослих і вони вчинили злочин".

Петренко впевнений, що таким дітям треба дати шанс.

"Ми їм даємо надію і віру – що все можна змінити, що вийшовши на свободу, у них буде нормальне життя", – сказав міністр.

Теми: Мін'юст
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