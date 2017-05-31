НАЗК втретє не змогло прийняти висновок щодо декларації Гройсмана

Національне агентство із запобігання корупції знову відмовилося затвердити висновок щодо електронної декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за 2015 рік.

За затвердження ув'язнення 31 травня проголосували 2 з 4 членів НАЗК, передають "Українські новини".

При цьому голова НАЗК Наталія Корчак розкритикувала проект рішення, який був підготовлений її заступником Русланом Радецьким.

За її словами, в документі відсутня результативна частина і немає конкретики.

Член НАЗК Олександр Скопич заявив, що члени агентства не раз озвучували зауваження до документа, однак при доопрацюванні Радецький їх не врахував.

У свою чергу Радецький і ще один член агентства Руслан Рябошапка відзначили, що минули 90 днів, які давалися для повної перевірки декларації, і в разі прийняття рішення буде "юридично нікчемним".

Вони закликали Корчак не затягувати процес прийняття рішення.

Раніше на засіданнях 25 і 30 травня Національне агентство з питань запобігання корупції не змогло затвердити висновки за результатами перевірки декларацій прем'єра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.