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НАЗК знову не змогло затвердити результати перевірок декларацій членів уряду

Вівторок, 30 травня 2017, 16:39

Нацагентство з питань запобігання корупції на засіданні у вівторок, 30 травня, так і не змогло затвердити результати перевірок е-декларацій прем'єра Володимира Гройсмана та інших членів Кабміну.

Про це повідомила журналістам голова НАЗК Наталя Корчак.

За її словами, агентство не змогло затвердити результати перевірки, оскільки не мало документів, які засвідчують спосіб проведення перевірки.

Корчак підкреслила, що агентство має ухвалити такі рішення, які потім не можна оскаржити в суді, тому треба підходити до цього питання дуже обережно.

"Якщо проводиться перевірка, то, як правило, складається акт перевірки чи якійсь документ, який посвідчується тією особою, яка провела перевірку, де фіксується, за дорученням якої особи була проведена ця перевірка… І саме такий висновок буде обговорюватися на засіданні НАЗК. До цього часу у нас не було такого вихідного документу", - пояснила вона.

Голова агентства звинуватила у такий ситуації членів НАЗК Руслана Радецького й Руслана Рябошапку, які, за її словами, і не збиралися голосувати за затвердження висновків перевірок.

"Тому на сьогоднішній день мова йде не про те, що НАЗК не бажає затвердити результати перевірки, а про якість підготовлених документів", - сказала вона.

Корчак запевнила, що в середу о 16:00 відбудеться наступне засідання агентства, на якому вже точно будуть розглянуті питання про результати проведення вищезгаданих перевірок.

"Для цього ми надамо документи, які вимагає від нас громадськість, для ознайомлення", - зауважила вона.

Як повідомлялося, 25 травня Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні не змогло затвердити висновки за результатами перевірки декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.

За словами Рябошапки, на засіданні Корчак зазначила, що не голосуватиме за жоден із висновків, оскільки до кожної із перевірок має бути аналітична довідка уповноваженої особи, яка проводила перевірку. При цьому, підкреслив він, усі перевірки здійснені у відповідності до закону.

У результаті було вирішено зробити аналітичні довідки, і у вівторок, 30 травня, повернутися до цього питання.

Українська правда

Теми: НАЗКдеклараціїКабінет міністрівГройсман
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