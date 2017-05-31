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Маселко обурений, що суд виніс по ньому рішення перед голосуванням по РГК

Середа, 31 травня 2017, 18:43

Адвокат та активіст Роман Маселко обурений тим фактом, що Окружний адмінсуд Києва напередодні голосування за новий склад Ради громадського контролю визнав незаконним його обрання до РКГ у 2016 році.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

Маселко, який балотується до нового складу РКГ, вважає невипадковим той факт, що таке рішення було винесено саме напередодні голосування. Як відомо, голосування за новий склад РГК стартувало у середу, 31 травня, і триватиме до 21:00.

Згідно із повідомленням на сайті Окружного адмісуду Києва, суд визнав незаконним обрання Маселка 2 червня 2016 року. "Матеріалами справи підтверджено, що відповідач (НАБУ – ред.), не маючи на це повноважень, організував проведення конкурсу, самостійно замовив та використав програму "Система рейтингового Інтернет-голосування" для проведення рейтингового Інтернет-голосування", - йдеться у повідомленні.

"Тобто НАБУ не мало права організовувати вибори. А ще начебто моїх документів не було на сайті. І НАБУ не переконалось, що лише громадяни України голосували за мене", - пише Маселко в facebook.

Він припускає можливість обшуків у нього вдома. "Та я, особливо небезпечний злочинець, треба зробити порядок дома, обшуки уже не за горами", - пише з іронією Маселко.

Маселко закликає взяти участь в обранні нових членів РГК.

На сайті НАБУ до 21.00 триває інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ у 2017 році.

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Українська правда

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Теми: НАБУ
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